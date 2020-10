Mit neuen Ideen und Mitteln aus dem Förderprogramm „Zukunftsräume Niedersachsen“ will die Stadt Nordhorn gegen die Leerstände in den Nebenlagen der Fußgängerzone vorgehen. Das Bild zeigt ein zu vermietendes freies Ladengeschäft in der Firnhaberstraße, die besonders unter Leerständen leidet. Foto: Westdörp