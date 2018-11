Empfehlung - Nordhorn war im Jahr 1968 eine Stadt im Wandel

In der Zeitgeschichte gilt das Jahr 1968 als eines der Revolte und Rebellion. Mit 1968 verbinden sich politische Ereignisse wie der Krieg der Amerikaner in Vietnam, der Einmarsch sowjetischer Truppen in Prag, die Pariser Mairevolte oder auch die Attentate auf Martin Luther King, Robert Kennedy und Rudi Dutschke. In der gesamten westlichen Welt kommt es zu Jugend- und Studentenprotesten. Von alldem bleiben die Menschen in Nordhorn nicht unberührt. Fast alle Haushalte verfügen über Fernsehen und Radio, in zwei Dritteln aller Haushalte liest man die Lokalzeitung Grafschafter Nachrichten. So erfahren die Menschen nicht nur von den Schrecken des Vietnamkriegs, sondern auch von der Protestwelle in den Universitätsstädten, die seit der Erschießung des Studenten Benno Ohnesorg durch einen Berliner Polizisten am Rande einer Anti-Schah-Demonstration im Juni 1967 rasch anwächst.(...)