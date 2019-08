Empfehlung - Nordhorn: TPZ erweitert Angebot für Kinder

Nordhorn Das Theaterpädagogische Zentrum der Emsländischen Landschaft (TPZ) bietet in jedem Halbjahr Theaterkurse ab sechs beziehungsweise neun Jahren im Kulturzentrum Alte Weberei in Nordhorn an. Ab dem 22. August kommen Tanzkurse, die in Kooperation mit der Musikschule Nordhorn stattfinden, neu dazu. Anmeldungen für sämtliche Kurse in Nordhorn sind ab sofort möglich.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordhorn-tpz-erweitert-angebot-fuer-kinder-310827.html