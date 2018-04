Nordhorn sucht den „Bürger des Jahres 2017“

gn Nordhorn. Zahlreiche Mitbürgerinnen und Mitbürger engagieren sich jedes Jahr in und für Nordhorn. Sehr oft erreichen sie dadurch, dass die Wasserstadt auch in der überregionalen Presse Erwähnung findet. Dieses Engagement würdigt die Stadt Nordhorn jedes Jahr durch die Wahl zum „Bürger des Jahres“. Die Wahl wird auch in diesem Jahr vom VVV Stadt- und Citymarketing Nordhorn organisiert.

Hierbei kann jeder vorgeschlagen werden, dessen Verhalten sich im letzten Jahr positiv auf die Stadt ausgewirkt hat. Bereits zum 39. Mal wird ein Bürger Nordhorns die Ehrung entgegennehmen dürfen.

Zum 38. Bürger des Jahres wurde im letzten Jahr Johann Hood geehrt. Der „Motor“ des Treckerclubs sorgt dafür, dass der Historische Feldtag und die Kreisstadt weit über die Grenzen der Region Beachtung finden. Auf dieser überregionalen Anerkennung liegt allerdings nicht die höchste Priorität, wenn es um die Entscheidung zur Wahl des Bürgers des Jahres geht. Im Vordergrund steht viel mehr, dass durch das Verhalten oder bestimmte Aktionen eine positive Wirkung für die Allgemeinheit oder einzelne Gruppen erzielt wurde, auch wenn diese die Stadtgrenzen nicht überschreitet.

Vorschläge für Einzelpersonen, Gruppen oder Vereine können ab sofort beim VVV Stadt- und Citymarketing, Firnhaberstraße 17, unter Telefon 05921 80390 oder per E-Mail an witte@vvv-nordhorn.de eingereicht werden. Die Frist für die Abgabe der Vorschläge endet am Freitag, 4. Mai. Wer letztendlich zu Nordhorns „Bürger des Jahres 2017“ gewählt wird, entscheidet im Anschluss ein fünfköpfiges Gremium.