Nordhorn soll seine „lebendige Gedenkkultur“ bewahren

Vor einem „aggressiven Klima in Teilen der Bevölkerung“ hat Nordhorns Bürgermeister Thomas Berling beim Gedenken an die Pogromnacht von 1938 gewarnt. Er lobte die „lebendige Gedenkkultur“ in Nordhorn und rief dazu auf, sie auch in Zukunft zu erhalten.