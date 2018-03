„Nordhorn schießt mit Tierhaltungskonzept übers Ziel hinaus“

Die Stadt will die Ansiedlung von Massentierhaltungsanlagen verhindern, aber örtliche Landwirte sehen sich in ihrer Existenz bedroht. Sie protestierten am Montagmittag gegen Pläne der Stadt für strengere Vorgaben für Tierhaltungsanlagen.