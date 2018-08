Empfehlung - Nordhorn präsentiert sich als „Wasserstadt“

Nordhorn „Ich habe das Tuten der Schiffe noch in den Ohren“, sagt Johann-Heinrich Balder beim Blick auf den belebten Kanal. Seit vielen Jahrzehnten wohnt der Nordhorner in Stadtflur und kennt die Zeiten, als die Lastenkähne zum Rawe-Anleger fuhren, noch aus Kindertagen. Damals liefen er und seine Freunde rasch zum Kanal – denn die Schiffsbesatzungen hatten häufig Bonbons dabei. An diesem Sonntag ist an der Evers-Kotting-Brücke, die schon in alten Tagen von Brückenwärtern bei Schiffsverkehr gedreht wurde, wieder jede Menge los. Nun sind es allerdings Freizeit- und Ausflugsboote, die über das Wasser schippern: Das Fest der Kanäle hat am Wochenende den Wasserstadt-Titel Nordhorns hochgehalten. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordhorn-praesentiert-sich-als-wasserstadt-246308.html