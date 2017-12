Empfehlung - Nordhorn: Nikolausumzug und Knobelabend lockt viele Besucher

Nordhorn. „Die Grafschaft und das Knobeln gehören einfach zusammen“, sagt der 76-jährige Nordhorner Heinrich Snyders. Mit seiner Frau und seinem Sohn steht er am Zelt der Stadtpfarrei Nordhorn. Dort, wie auch an anderen Knobeltischen entlang der Hauptstraße, fallen die Würfel für einen guten Zweck. Die katholischen Gemeinden, vornehmlich St. Elisabeth und St. Marien-Brandlecht, sammeln etwa für ein Schulzentrum in Haiti. Snyders erinnert sich daran, dass er als Kind in Bäckereien geknobelt hat. „Heute machen das Vereine“, skizziert er, wie sich das Würfelspiel gewandelt hat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordhorn-nikolausumzug-und-knobelabend-lockt-viele-besucher-217187.html