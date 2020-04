/ Lesedauer: ca. 2min Nordhorn: Neuer Flyer mit Infos für brenzlige Situationen

Gewalt in der Partnerschaft, Gewalt in der Familie - gerade an Feiertagen oder in Ausnahmesituationen wie durch die aktuelle Corona-Krise steigen auch in der Grafschaft die Zahlen bei häuslichen oder sexuellen Übergriffen.