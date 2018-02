Nordhorn: Kreisverkehre für Radfahrer entschärfen

Radfahrer gelten die Kreisverkehre am Gildehauser Weg sowie am Ootmarsumer Weg als gefährdet. Das hat eine Sicherheitsprüfung für beide Knotenpunkte ergeben. Als Konsequenz will die Stadt nun in deren Verkehrssicherheit investieren.