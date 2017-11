Empfehlung - Nordhorn gedenkt Reichspogromnacht

gn Nordhorn. In jedem Jahr erinnert das Forum „Juden/Christen“ mit der Stadt Nordhorn an die Geschehnisse der sogenannten „Reichspogromnacht“. Treffpunkt für die Gedenkveranstaltung ist am Donnerstag, 9. November, um 18 Uhr beim Gedenkstein gegenüber der St.-Augustinus-Kirche. Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, an der Gedenkveranstaltung teilzunehmen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordhorn-gedenkt-reichspogromnacht-213672.html