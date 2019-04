Empfehlung - Nordhorn feiert Holschenmarkt: Handwerk und Party in der City

Nordhorn Gleich hinter der Lingener Torbrücke hat Katharina Glanz ihre kleine Werkstatt aufgebaut. Sie ist Töpferin und zeigt beim Nordhorner Holschenmarkt an diesem Wochenende ihre Kunst an einer richtigen Töpferdrehscheibe. Zuhause ist sie in Isterberg. Dort hat sie eine Keramikwerkstatt und bietet „Töpferspaß für Groß und Klein an“. Ab vier Jahren kann man zu ihr kommen und sich das Töpfern zeigen lassen. „Für die Kinder habe ich kleine Brettchen mit Ton drauf mitgebracht“, sagt die junge Handwerkerin. „Die Kinder können sich dann an der Töpferscheibe versuchen. Wenn der kleine Topf fertig ist, nehme ich ihn mit nach Hause und brenne ihn in meinem Ofen.“ Es waren schon einige Kinder bei ihr und haben sich versucht, aber leider spielt an diesem Samstag das Wetter um die Mittagszeit nicht so richtig mit und der Besucherandrang ist noch nicht so groß.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordhorn-feiert-holschenmarkt-handwerk-und-party-in-der-city-294360.html