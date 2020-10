Nordhorn: Fahndung nach Serieneinbrecher bei Aktenzeichen XY

Nordhorn/Lingen Zwischen 2016 und 2018 ist es zu mindestens acht Einbruchdiebstählen in Spielhallen gekommen. Nach Ausstrahlung des Falles bei „Aktenzeichen XY“ im September 2018 konnte einer der zwei Tatverdächtigen identifiziert werden, teilt die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim am Dienstag mit. Der Mann wird mit einem internationalen Haftbefehl gesucht. Es handelt sich dabei um den 28 Jahre alten albanischen Staatsbürger Adrian Lleshaj. Er hat dunkles kurzes Haar und eine sportlich durchtrainierte Statur.

Er tritt auch unter dem falschen Namen „Adrian Conti“ auf. Die Ermittler gehen davon aus, dass er sich im benachbarten Ausland oder mit einem falschen Namen in Deutschland aufhält.

Trotz intensiver Ermittlungen konnte der zweite Täter bislang nicht identifiziert werden. Der Komplize ist etwa 30 Jahre alt, trägt ebenfalls dunkles kurzes Haar und hat eine sportliche Figur. Bei einer Vorbereitungstat wurden die Männer von einer Videokamera erfasst. Der Unbekannte trug dabei eine rot-schwarze Jacke sowie ein dunkles Baselballcap der New York Yankees.

Den Männern wird vorgeworfen, Einbruchdiebstähle in Salzbergen, Meppen, Nordhorn und Lathen sowie in Bad Rothenfelde, Leer, Vechta, Lengerich/Westfalen und Gescher begangen zu haben. Zudem werden ihnen zwei Wohnungs- und Gaststätteneinbrüche in Gronau zugeschrieben. Sie erbeuteten dabei Bargeld und sonstige Gegenstände in einem Gesamtwert von mindestens 200.000 Euro. Die angerichteten Sachschäden liegen noch einmal um ein Vielfaches höher.

Der Fall wird am Mittwoch, 14. Oktober, nun ein weiteres Mal in der Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ ausgestrahlt. Für Hinweise die zur Identifizierung und Ergreifung der beiden Täter führen, wurde eine Belohnung von insgesamt 4000 Euro ausgesetzt. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 entgegen.