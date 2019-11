Nordhorn erteilt Antisemitismus eine Absage

An die Bedeutsamkeit in der heutigen Zeit, antisemitischen Äußerungen zu widerstehen und ihnen entschieden entgegenzutreten, daran erinnerte Gerhard Naber vom Forum Juden-Christen im Rahmen des Pogromgedenkens am Samstag in der Nordhorner Innenstadt.