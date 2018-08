Nordhorn erhält eigenen Pilgerweg entlang des Vechteufers

Nordhorn Wer schon mal auf dem Jakobsweg war, kann vom Pilgern erzählen. Nicht jeder kann allerdings sich auf die große Reise machen. Und doch haben Menschen den Wunsch, das Lebensgefühl des Pilgerns für sich zu entdecken, möchten es erleben und erfahren. „Mit dem Material, das jetzt zur Verfügung steht, kann man bereits eine kleine Ahnung vom Pilgern hier vor Ort bekommen“, heißt es in einer Mitteilung.

Ausgehend von besonderen Wegmarken haben die Mitglieder eines kleinen Teams die Idee eines Pilgerweges in Nordhorn von der ersten Idee bis zur Erstellung eines Begleitheftes entwickelt. Vom „Kirchenschiff“ ausgehend, geht es an mehreren Stationen vorbei durch die Stadt, an der Vechte entlang und zum Kloster. Inspirieren lassen hat sich die Gruppe vom Skulpturenweg an der Vechte, vom Wasser und der Natur. Und wer nicht „pilgern“ möchte, der folgt dem Weg als Spaziergänger.

Das Begleitheft ist für 2 Euro ab dem 26. August im „Kirchenschiff“ in der Burgstraße 10 zu erwerben. Teilnehmer der Eröffnung können ab dem Kloster einen Shuttle-Service zurück zum „Kirchenschiff“ nutzen. Der Veranstalter bittet um Anmeldung unter Telefon 05921 1796441.