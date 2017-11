Empfehlung - Nordhorn: Daniel-Odink-Haus eröffnet an neuem Standort

Nordhorn. „In der Tagespflege habe ich wirklich Zeit, mich mit den älteren Menschen hinzusetzen und mit ihnen zu reden“, sagte Pflegedienstleiterin Rita Wilk am Samstagnachmittag auf der Eröffnungsfeier des neuen Daniel-Odink-Hauses Am Ems-Vechte-Kanal in Nordhorn. Neben Rita Wilk als private Betreiberin wird die neue Tagespflege von der evangelisch-reformierten Diakoniestation Nordhorn und den Sozialen Diensten Nordhorn (sdn) betrieben. Damit arbeiten erstmalig ein privater und zwei kirchliche Träger zusammen. Das neue Daniel-Odink-Haus bietet insgesamt 24 Plätze für die Tagespflege. Durch die größere Fläche haben die Besucher mehr Möglichkeiten, ihren Tag ruhig oder unterhaltsam zu gestalten, denn das Angebot des neuen Daniel-Odink-Hauses reicht vom familiären Frühstück bis hin zu kreativen Gruppenaktivitäten oder gemeinsamer Sitzgymnastik. Im Gegensatz zum alten Gebäude an der Lange Straße gibt es jetzt auch Rückzugsmöglichkeiten. „Wir haben einen Entspannungsraum oder eine kleine Kneipe. Es soll demnächst auch noch einen Fernseher geben, auf dem die Männer, wenn sie wollen, zum Beispiel Fußball gucken können. Bei schönem Wetter haben die Besucher auch die Gelegenheit, in den Garten zu gehen“, erläuterte die Betreiberin.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordhorn-daniel-odink-haus-eroeffnet-an-neuem-standort-213667.html