Empfehlung - Nordhorn 1968: Streit um die „Synagogenstraße“

Nordhorn Neben dem weltpolitischen Geschehen hinterlässt auch der Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit in Nordhorn wie anderswo in der Bundesrepublik eine vielfach kopfschüttelnde Jugend. Bereits im Februar 1966 fordert der Stadtjugendring Nordhorn eine neue Auseinandersetzung mit dem Geschehen der NS-Diktatur. Junge Menschen sehen sich auch in Nordhorn einer erwachsenen Generation gegenüber, die auch mehr als zwei Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kaum etwas von der jüngsten deutschen Vergangenheit wissen will.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordhorn-1968-streit-um-die-synagogenstrasse-269387.html