Empfehlung - Noch Plätze frei für Jugendbegegnung in Frankreich

Nordhorn In den Osterferien wird die traditionelle Jugendbegegnung mit Nordhorns Partnerstadt Montivilliers in Frankreich stattfinden. Es werden noch Anmeldungen von Jugendlichen im Alter von 14 bis 16 Jahren entgegengenommen. Die Nordhorner Gruppe wird von Montag, 6., bis Montag, 13. April, nach Montivilliers reisen. In der Partnerstadt werden die Jugendlichen in Gastfamilien untergebracht. Gemeinsam mit ihren gleichaltrigen Montivilloner Gastgebern werden sie an einem interessanten und abwechslungsreichen Freizeitprogramm teilnehmen. Unter anderem stehen Ausflugsfahrten und gemeinsame Feiern auf dem Programm.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/noch-plaetze-frei-fuer-jugendbegegnung-in-frankreich-343914.html