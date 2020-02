Empfehlung - „No-Shows“ – ein großes Problem für Grafschafter Restaurants

Nordhorn Ein Tisch für fünf Personen? Geht klar, kein Problem! „Natürlich reservieren wir gerne. Speziell am Wochenende oder vor Feiertagen wird diese Möglichkeit von den Gästen häufig in Anspruch genommen. Wenn diese dann jedoch zu dem gebuchten Termin ohne Entschuldigung nicht erscheinen, dann wird‘s natürlich ärgerlich“, sagt Dirk Frentjen vom gleichnamigen Restaurant in der Nordhorner Innenstadt. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) spricht in diesem Fall von „No-Shows“. Und die nehmen immer mehr zu, weiß der Unternehmerverband.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/no-shows-ein-grosses-problem-fuer-grafschafter-restaurants-345815.html