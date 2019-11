Empfehlung - Nikolaus-Express nun „unter eigener Flagge“

Nordhorn Dem Laien wird der kleine Unterschied kaum auffallen: Am mattschwarz lackierten Wagenrahmen der historischen Personen- und Packwagen des „Graf MEC“ haben sich vier Buchstaben geändert. Die zwölfstellige Registriernummer, die an jedem Eisenbahnwagen in weißer Farbe aufschabloniert ist, endet nicht mehr mit der Buchstabenkombination „D-BE“. Stattdessen steht dort nun „D-GRAF“. Eine unscheinbare, aber bedeutsame Veränderung. Sie zeigt an, dass nun nicht mehr die Bentheimer Eisenbahn AG, sondern der Museumsverein „Graf MEC“ Halter dieses Waggons ist.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nikolaus-express-nun-unter-eigener-flagge-329201.html