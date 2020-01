Empfehlung - Niko Paech fordert: „Schluss mit dem Wirtschaftswachstum“

Nordhorn Großer Andrang herrschte in dem kleinen Café an der Lingener Straße. Nicht nur Parteimitglieder der Grünen wollten wissen, was es mit der sogenannten Postwachstumsökonomik auf sich hatte. Mitglieder der Initiative „Nordhorn nachhaltig“ waren genauso vertreten wie junge Leute aus der „Fridays for Future“-Bewegung und weitere Interessierte. Gespannt und konzentriert verfolgten sie die Ausführungen des derzeit an der Universität Siegen tätigen außerplanmäßigen Professors für Plurale Ökonomik.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/niko-paech-fordert-schluss-mit-dem-wirtschaftswachstum-341626.html