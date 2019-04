Empfehlung - „Niedersachsen für Europa“: Die Grafschaft ist dabei

Nordhorn Auf Antrag der SPD-Fraktion hat der Grafschafter Kreistag am Mittwoch einstimmig beschlossen, dem Memorandum „Niedersachsen für Europa“, das im Januar vom Deutschen Gewerkschaftsbund, den Unternehmerverbänden Niedersachsen, den beiden großen christlichen Kirchen und der Landesregierung in Hannover ins Leben gerufen worden ist, beizutreten. Das Bündnis „Niedersachsen für Europa“ will Bürgerinnen und Bürger vertiefend über die Europäische Union, ihre Funktionsweise, ihre Institutionen und Verdienste informieren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/niedersachsen-fuer-europa-die-grafschaft-ist-dabei-294111.html