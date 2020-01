Empfehlung - Nicht barrierefrei: Kritik an Euregio-Klinik-Parkhaus

Nordhorn Für Ludwig Lübbers ist es ein einziger Widerspruch, dass der Zugang zu den Schwerbehindertenparkplätzen im Parkhaus an der Euregio-Klinik nicht barrierefrei gestaltet wurde. „Eine Schranke ist eine gewollte Barriere“, sagt der Nordhorner im GN-Gespräch. Lübbers ist von Geburt an schwerbehindert, er hat als sogenannter Ohnhänder keine Hände, zusätzlich ist er Träger einer Beinprothese. Trotz dieser Behinderung ist es Lübbers dank technischer Hilfen möglich, ein Auto zu fahren. Die Schrankenanlage hingegen kann der Nordhorner nicht ohne Hilfe bedienen. Gleiches gilt für den Kassenautomaten, an dem ein an der Schranke gelöstes Ticket bezahlt werden muss.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nicht-barrierefrei-kritik-an-euregio-klinik-parkhaus-337526.html