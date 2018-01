Empfehlung - „New York Gospel Stars“ treten in der Alten Kirche auf

gn Nordhorn. Im zehnten Jahr in Folge sind die „New York Gospel Stars“ auf Deutschlandtournee. „Gospelfans dürfen sich damit auf die Jubiläumstournee freuen“, versprechen die Tour-Veranstalter. Am Donnerstag, 8. März, gastieren die „New York Gospel Stars“ in Nordhorn in der Alten Kirche am Markt. Dabei wollen die Sänger das Publikum mit auf eine Reise durch die Geschichte ihres Ensembles nehmen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/new-york-gospel-stars-treten-in-der-alten-kirche-auf-221402.html