Neuwahlen bei der AG 60+ in Nordhorn

Vorstandsvorsitzender Gerd Slagelambers, Rudolf Schefers als Protokollführer, Kassierer und Reiseleiter leiteten seit vielen Jahren die Geschicke der Arbeitsgruppe 60+ der SPD Nordhorn. Bei den kürzlich erfolgten Neuwahlen standen beiden Führungskräfte aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung. Auch für Wolfgang Kursawe, der die AG 60+ im Ortsverein in der Vergangenheit vertrat und für alle Beisitzer musste eine Nachfolge gesucht werden.

Auf der Grundlage des Vorschlages des scheidenden Vorstandes wurde statt eines Vorstandes eine Arbeitsgruppe gewählt, um die Leitungsaufgaben auf möglichst viele Schultern zu verteilen. Neu gewählt wurden: Horst Krügler, Hans Lindemann, Armin Niewzyk, Erwin Engert, Brigitte Slagelambers und Alide Broenink. Harald Krebs steht als Reiseleiter zur Verfügung.

In der ersten Mitgliederversammlung bedankten sich die Mitglieder der neu gewählten Arbeitsgruppe bei den ehemaligen Vorstandsmitgliedern für ihre lange und sehr engagierte Arbeit. Die älteren SPD Mitglieder, die die älter werdene Bevölkerung widerspiegelt, haben auf Grund ihrer unterschiedlichen Lebenserfahrung häufig unterschiedliche und auch abweichende Auffassungen, die sich in die AG SPD 60 plus einbringen wollen. Die Pläne für die nächsten

Mitgliederversammlungen sind entsprechend geplant worden. Doch zunächst steht in der Himmelfahrtswoche die jährliche 60+ Fahrt an, Ziel ist das Rheinland.