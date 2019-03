Neumarkt in Nordhorn teilweise gesperrt

Nordhorn Ab Sonnabend, 23. März, ist der hintere Teil des Neumarkts für ein Zirkusgastspiel gesperrt. Die Sperrung wird am Montag, 1. April, im Laufe des Nachmittags wieder aufgehoben. Der Circus Werona wird in der Zeit vom 28. bis 31. März in Nordhorn Vorstellungen geben. Die Aufbauarbeiten beginnen bereits einige Tage vorher. Der vordere und mittlere Bereich des Neumarkts sind von der Sperrung nicht betroffen.