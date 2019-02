Empfehlung - Neujahrsempfang der christlichen Kirchen zum Thema Würde

Nordhorn Moderator Simon de Vries, lutherischer Pastor der Christus- und Kreuzkirchengemeinde, konnte neben kirchlichen Vertretern auch Gäste aus Politik und Wirtschaft in der Kapelle des Klosters Frenswegen begrüßen. Nachdem in den vergangenen Jahren vor allem Berichte aus dem Gemeindeleben der verschiedenen Konfessionen die Veranstaltung prägten, wurde der Empfang diesmal unter ein zentrales Thema gestellt: die Würde. Angesichts des Datums – der 27. Januar ist Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus – erfuhr die Auseinandersetzung mit dem Begriff eine besondere Bedeutung. Simon de Vries warf einen Blick auf die heutige Situation und brachte unter anderem zur Sprache, dass Menschen jüdischer Herkunft wieder vermehrt Anfeindungen erleben müssen. Energisch stellte der Pastor fest: „Hass und Gewalt sind immer persönlich.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/neujahrsempfang-der-christlichen-kirchen-zum-thema-wuerde-278523.html