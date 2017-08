Neues Semesterprogramm der Volkshochschule erscheint

gn Nordhorn. „Die feine Mischung aus bewährten, gut nachgefragten Kursen und immer wieder neuen Konzepten – das ist das Rezept für ein erfolgreiches Kursusangebot. Danach haben wir auch unser aktuelles Herbstprogramm gestaltet.“ Mit diesen Worten stellt VHS-Direktor Dr. Tobias Pischel de Ascensao das neue Heft der Volkshochschule vor, das am Sonnabend den Grafschafter Nachrichten beiliegt.

Ein starker Schwerpunkt ist der Bereich berufliche Bildung. Im Herbst beginnen neue Lehrgänge mit dem Abschluss „Wirtschaftsfachwirt“ (IHK) sowie „Finanzbuchhalter“ (VHS-Zertifikat). Darüber hinaus sind auch neue Ausbildereignungslehrgänge geplant. Auch die beruflich orientierten Weiterbildungen im Gesundheitsbereich erfreuen sich starker Nachfrage, weiß Fachbereichsleiterin Heike Kampmeier zu berichten. Im kommenden Semester sind u.a. Lehrgänge zur Altenpflege, zur Betreuungskraft für Pflegebedürftige, Palliative Care, DUO-Seniorenbegleitung und eine Heilpraktikerausbildung im Programm. Darüber hinaus bietet die VHS die einjährige Ausbildung zur Hauswirtschafterin mit einem vollwertigen Berufsabschluss an.

Verschiedene Fortbildungen für Pflegekräfte, darunter ein neues Angebot zu kultursensibler Pflege, runden das Programm ab.

Die Fachbereichsleiterin für berufliche Bildung, Christine Krumtünger, macht auf die Förderung durch die Bildungsprämie des Bundes für viele dieser Angebote aufmerksam. „Die Förderbedingungen haben sich kürzlich verändert, sodass künftig voraussichtlich mehr Menschen diese finanzielle Unterstützung in Anspruch nehmen können. Ein Beratungsgespräch vor der Anmeldung zu einem Kursus kann sich finanziell wirklich lohnen,“ rät sie.

Im Bereich EDV und Internet finden sich, neben Seminaren zu Büropraxis und Veranstaltungen zu den gängigen Office-Programmen, Angebote zu allen Mobilgeräten mit den verschiedenen Betriebssystemen, 10-Finger-Schreiben und Seminare zu Selbst- und Zeitmanagement, Telefontraining und Gesprächsführung. Neu sind Angebote zu einfacher Buchführung, das Erstellen einer eigenen Homepage mit WordPress sowie eine PC-Auswahlberatung. „In vielen Beratungsgesprächen erleben wir Fragen nach der richtigen Hardware. Wir reagieren darauf nun mit einem neuen Kursuskonzept,“ erläutert Christine Krumtünger.

Die Volkshochschule Grafschaft Bentheim (Bild) startet mit ihrem neuen Angebot in das Herbst/Winter-Semester. Foto: Kersten

Der Gesundheitsbereich der VHS wächst stetig. „Die Erhaltung der eigenen Gesundheit spielt eine zunehmend wichtigere Rolle. Information, Entspannung und Bewegung sind daher ein großer Bereich der Volkshochschule,“ berichtet die stellvertretende VHS-Leiterin Karola Langenhoff. Es werden Vorträge zu den Themen Herzschwäche, Osteoporose, Diabetes oder Patientenverfügung angeboten. Zum Stressabbau können Kurse wie Yoga, Qigong, Autogenes Training oder Mediation gebucht werden. Im Gesundheitssport reicht das Angebot vom Kinderschwimmen bis zur Seniorengymnastik. Zahlreiche neue Formate wie Smovey-Fitness, Faszien-Workout oder „Standfest im Alter“ sind im neuen Programm dabei.

Die Tendenz zu gesunder Ernährung mit vollem Genuss findet sich im Bereich der Ernährungskurse wieder. „Clean-Eating-Workshops, ursprüngliche Ernährung ohne Industrienahrung, Low-carb-Kochen sowie Angebote für vegetarisches und veganes Kochen erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Der Genuss kommt bei Angebote wie „Mit einfachen Handgriffen zum Chocolatier“ oder „Liköre selbstgemacht“ keineswegs zu kurz.

Im Bereich der kulturellen Bildung finden sich neben verschiedenen Dauerbrennern wie Töpfern ganz neue kreative Angebote, darunter beispielsweise „Plastisches Gestalten mit Beton“. Neu ist auch ein offenes Atelier für zugewanderte Mitbürger. Die kunstgeschichtlichen Seminare widmen sich dem Jugendstil sowie der Kunst der Niederlande und Belgiens im 20. Jahrhundert.

Das Sprachenangebot der VHS hat wieder Grund- und Aufbaukurse in acht verschiedenen Sprachen im Angebot, darunter die Klassiker Englisch, Spanisch, Französisch und Niederländisch. Insbesondere für Wiedereinsteiger empfiehlt es sich, eine persönliche Beratung in Anspruch zu nehmen, um den passenden Kursus zu finden. „Dazu muss nicht immer ein ganzer Einstufungstest absolviert werden, oft reichen einige Stichworte zu den Vorkenntnissen, die man bereits am Telefon abklären kann,“ weiß Dr. Pischel de Ascensao aus Erfahrung. Für Zugewanderte, die Deutsch lernen möchten, gilt dies nur sehr eingeschränkt; hier verweist die zuständige Fachbereichsleiterin Susanne Koch-Glaß auf speziell eingerichtete Beratungszeiten, die im Internet veröffentlicht sind oder in der Geschäftsstelle erfragt werden können.

Die Kursus- und Vortragsangebote im Fachbereich Pädagogik und Kommunikation richten sich unter anderem an interessierte Eltern, die sich über aktuelle Schul- und Erziehungsfragen informieren möchten. Für Fachkräfte von Kindertagesstätten und Grundschulen finden in der VHS zahlreiche Weiterbildungen statt.

Im Bereich Politik, Gesellschaft und Umwelt sind auch in diesem Semester wieder interessante Vortragsveranstaltungen zu aktuellen Themen zu finden. In ihrem Vortrag „Verzerrte Sichtweisen – Syrer bei uns“ berichtet beispielsweise die Publizistin Kristin Helberg aus erster Hand von Ängsten, Missverständnissen und einem veränderten Land. Andrea Röpke wirft in ihrem Vortrag unter dem Titel „Mädelsache“ Licht auf die besondere Rolle von Frauen in der Neonazi-Szene. „Direkt nach dem Erscheinen des Hefts beginnen viele der neuen Kurse. Mit der Anmeldung sollte man also nicht allzu lange warten“, rät der Grafschafter Volkshochschulleiter Pischel de Ascensao.

___

Anmeldungen

Zu den Kursen sind Anmeldungen möglich ab Montag persönlich in der VHS oder telefonisch unter 05921 83650, ab sofort unter www.vhs-grafschaft-bentheim.de, per E-Mail an info@vhs-nordhorn.de oder mittels Anmeldekarte per Post oder Fax unter 05921 836510.