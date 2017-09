Neues Programm auf neuen Brettern in der Kornmühle

Eine moderne Kleinkunstbühne in historischem Ambiente steht seit Kurzem in der Kornmühle. Neben einer inhaltlich neuen Richtung für das Haus ist es in den Sommerferien auch technisch überholt worden. Die Stadt Nordhorn hat rund 10.000 Euro investiert.