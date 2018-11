Empfehlung - Neues Mischpult für die Alte Kirche

Nordhorn Die Alte Kirche am Markt nimmt als „Kulturkirche“ mit musikalischen Darbietungen außerhalb der Gottesdienste in der Grafschaft Bentheim eine Sonderstellung ein. Bedeutende Konzerte wurden in dieser Kirche gegeben. Um auch künftig dieses kulturelle Angebot zu sichern, griff die Kreissparkasse Grafschaft Bentheim zu Nordhorn der reformierten Kirchengemeinde finanziell unter die Arme.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/neues-mischpult-fuer-die-alte-kirche-269126.html