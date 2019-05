Neues Labyrinth am Caritas-Haus St. Marien eingeweiht

Zur Ruhe kommen, den eigenen Lebensweg bedenken, die persönliche Mitte finden – es sind verschiedene Anreize, die das neue Labyrinth am Haus St. Marien in Nordhorn setzen will. Mit einer feierlichen Andacht wurde das Garten-Labyrinth offiziell eingeweiht.