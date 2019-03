Empfehlung - Neues Konzept für „Track&Drivers“ in Nordhorn-Hesepe

Lingen/Nordhorn Kurt Strube liebt schnelle Autos. Egal ob an seinem Wohnort Wietmarschen-Lohne oder auf dem Nürburgring, wo er jedes Jahr am 24-Stunden-Rennen teilnimmt. Gerade in der Sommersaison kommen Autofans wie Strube auf ihre Kosten, wenn die Straßen frei von Schnee und Eis sind. Es war 2010, als er mit Rainer Hackmann auf die Idee kam, Bekannte zum Saison-Start einzuladen. „Es sollte so eine Art ,Reifenaufwärmen‘ werden“, erinnert sich Strube, der in Lingen das Sicherheitsunternehmen WWS Strube führt – ein bundesweit agierender Dienstleister für Kultureinrichtungen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/neues-konzept-fuer-trackdrivers-in-nordhorn-hesepe-285463.html