© Konjer, Stephan

An der Sauvageodstraße in Nordhorn entsteht in den nächsten Monaten ein neues Gesundheitszentrum. Investor und Hauptmieter ist Dr. Marc Zimmermann (Siebter von links) mit seiner Praxis für Zahnmedizin, Implantologie und Oralchirurgie ein. In Anwesenheit vieler Gäste erfolgte in der vergangenen Woche der Bauauftakt. Foto: Stephan Konjer