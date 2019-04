Empfehlung - Neues „Gesicht“ in der Fußgängerzone

Nordhorn Das Modegeschäft Engbers an der Hauptstraße in Nordhorn präsentiert sich nach elfwöchiger Bauzeit mit einem völlig neuen „Gesicht“. Fassade und Innenleben haben eine Generalüberholung erfahren. Das seit 38 Jahren an dieser Stelle ansässige Unternehmen erlebe in Nordhorn seit einiger Zeit einen positiven Trend, sagte Bauleiter Marco Mieling am Freitag bei der Neueröffnung: „Und nach 20 Jahren war es an der Zeit, das Gebäude zu erneuern.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/neues-gesicht-in-der-fussgaengerzone-290619.html