Neues Außengelände: Freudentag für die „Föhrenstrolche"

gn Nordhorn. Im Oktober 2017 rollten auf dem Spielgelände der reformierten Kindertagesstätte „Föhrenstrolche“ Bagger, Radlader und andere schwere Gerätschaften an. „Endlich kann der bereits lang geplante Umbau des Spielplatzes beginnen“, raunte es durch die Kita. Die Erhöhung der Betreuungskapazitäten in der Kita „Föhrenstrolche“ schuf einen höheren Bedarf an Außenspielfläche, der optimal mit dem benachbarten Gelände ergänzt werden konnte. Die Herausforderung bestand darin, aus zwei „Sandspielplätzen“ ein bedürfnisorientiertes, naturnahes Außengelände mit attraktiven Bewegungs- und Erfahrungsfreiräumen entstehen zu lassen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/neues-aussengelaende-freudentag-fuer-die-foehrenstrolche-233712.html