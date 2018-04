Neues Areal für Sport und Boule am Kloster Frenswegen

Die mit Maulwurfshügeln übersäte Wiese am Kloster Frenswegen in Nordhorn gehört der Vergangenheit an. Auf dem Gelände neben den Parkplätzen, von denen zwei bereits gepflastert sind, entsteht ein Areal für Sport und Freizeit. Dazu gehört ein Boulefeld.