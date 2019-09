Neuer Treff für alleinerziehende Väter und Mütter

Nordhorn Eine schwierige Situation ins Positive umzuwandeln, ein Selbstbewusstsein als „kleine“ Familie zu entwickeln, sich zu behaupten in der Welt der Paare und neue Wege in Nordhorn zu gehen – dazu laden Jaqueline Demelis, Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft, sowie Anja Milewski, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, mit dem Treff ein.

Die weiteren Termine sollen jeweils am letzten Freitagabend eines Monats in Nordhorner Cafés oder Kneipen stattfinden. Auch das Gefühl, am Freitagabend mit Gleichgesinnten etwas für sich selbst zu tun, ist Ziel des Angebots. Der Eintritt zu den Treffen ist frei, Kosten für Getränke zahlen alle selbst.