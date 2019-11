Empfehlung - Neuer Standort für „K+K“ in Bookholt

Nordhorn Das Lebensmittelunternehmen K+K plant, seinen Supermarkt im Nordhorner Stadtteil Bookholt zu verlegen. Derzeit ist K+K mit einer Filiale an der Veldhauser Straße in Höhe der katholischen Kirche St. Josef vertreten. Diese verfügt über eine Verkaufsfläche von 600 Quadratmetern und gilt mit dieser vergleichsweise geringen Größe als nicht zukunftsfähig. Auch das Parkplatzangebot an der Lilienthalstraße ist beschränkt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/neuer-standort-fuer-kk-in-bookholt-331095.html