Neuer Priester für die Nordhorner Stadtpfarrei

Nordhorn In der personellen Entwicklung der Stadtpfarrei St. Augustinus Nordhorn gibt es eine neue Entscheidung aus Osnabrück: Als weiterer Priester für die Stadtpfarrei ist zum 1. Februar Pastor Alexander Fix (Jahrgang 1971) ernannt worden. Pastor Fix ist zur Zeit in der Pfarreiengemeinschaft Lingen-Laxten St. Josef, Lingen-Baccum St. Antonius und Lingen-Brögbern/Damaschke St. Marien eingesetzt. Er hat seine Wurzeln in Kasachstan, lebt und arbeitet aber bereits seit einigen Jahren in Deutschland und ist Priester des Bistums Osnabrück.