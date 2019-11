Empfehlung - Neuer Landrat Fietzek im Kreistag vereidigt

Nordhorn Mit erhobener Hand schwor Uwe Fietzek bei seiner Vereidigung als Landrat der Grafschaft Bentheim während der Kreistagssitzung im Nino-Hochbau, seine „Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen“. In seiner Rede dankte Fietzek zuerst seiner Familie für die Unterstützung, zeigte sich aber auch den rund 800 Kollegen in der Kreisverwaltung sowie speziell Dr. Michael Kiehl gegenüber erkenntlich. Kiehl war für Fietzek vom Kreisrat in die Position des Ersten Kreisrates aufgerückt. Für ihn war es die erste Sitzung im neuen Amt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/neuer-landrat-fietzek-im-kreistag-vereidigt-329426.html