Empfehlung - Neuer Dekan im Interview: Digitalisierung ist kein Spaß

Nordhorn/Lingen Der neue „Herr im Haus“ ist ein Nordhorner: Prof. Dr. Ingmar Ickerott leitet seit 1. März den Campus Lingen der Hochschule Osnabrück . Der Diplom-Kaufmann hat vor seiner Professur unter anderem für die Bertelsmann AG in Gütersloh gearbeitet, ehe es ihn in Grafschaftnähe zurückzog. Seit 2012 ist er am Campus in Lingen und hat dort nun eine Führungsrolle übernommen. Im GN-Interview erklärt der frischgebackene Dekan, was es mit seiner neuen Rolle auf sich hat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/neuer-dekan-im-interview-digitalisierung-ist-kein-spass-291583.html