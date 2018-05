Neuer Chefarzt für Gefäßchirurgie an der Euregio-Klinik

Dr. Rüdiger Möller, 57, wechselt nach beruflichen Stationen in Kevelaer und Lingen in die Grafschaft. Mit seiner Verpflichtung solle die Lücke in der Versorgung von gefäßchirurgischen Notfällen geschlossen werden, sagte der Ärztliche Direktor Probst.