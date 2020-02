Empfehlung - Neuenhauser Straße in Nordhorn noch bis Freitag gesperrt

Nordhorn Die Arbeiten zwischen der Kaiserstraße und dem Stadtring laufen auf der sonst vielbefahrenen Neuenhauser Straße in Nordhorn planmäßig. Nach derzeitigem Stand kann die Straßensperrung am kommenden Freitag wieder aufgehoben werden, teilte ein Mitarbeiter der Stadt Nordhorn mit. Und das, obwohl den Bauarbeitern zwei Arbeitstage fehlen. Wegen des schlechten Wetters konnten die Angestellten eines emsländischen Bauunternehmens am vergangenen Montag und am Donnerstag nicht wie geplant die Fahrbahndecke abnehmen. (...)