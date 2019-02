Empfehlung - Neue Wohnungen am Hof Mühlenvenn in Brandlecht

Brandlecht Auf dem Gelände des Hof Mühlenvenn in Brandlecht, einer Wohnstätte für Menschen mit Behinderung, sind in den vergangenen Monaten unter der Leitung der Wilfried-Jeurink-Stiftung drei neue Wohneinheiten entstanden. Das Besondere daran: Es sind Einzelwohnungen. Die Wohnungen sind in den vergangenen Wochen bezogen worden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/neue-wohnungen-am-hof-muehlenvenn-in-brandlecht-278894.html