Neue Vorstandsvorsitzende der Familienbildungsstätte

Nordhorn Die 62-Jährige ist katholische Gemeindereferentin und in der Krankenhaus- und Pflegeheimseelsorge in der Euregio-Klinik tätig. In Anlehnung an das aktuelle Thema des Jahresprogrammes der Fabi „In Bewegung sein“ hofft sie, dass die Angebote der Familienbildungsstätte viele Menschen motiviert, sich in Bewegung zu setzen, um sowohl für sich als auch für andere positive Veränderungen zu erreichen.

Die Familienbildungsstätte und KEB (Katholische Erwachsenenbildung) in Nordhorn ist ein gemeinnütziger Verein und seit mehr als 50 Jahren in der Grafschaft Bentheim tätig. Dem Vorstand gehören zudem an: Dr. Gerd Uffelmann (2. Vorsitzender), Bärbel Grote, Martina Kramer, Christoph Mersmann, Heinrich Heidkamp und Pfarrer Rainer von Carnap. Das Programm der Fabi und KEB ist auch online auf der Seite www.fabi-nordhorn.de einsehbar.