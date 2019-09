Neue Telefonnummer: Moku-Nachfrage ist zur Hälfte gesunken

Zwei Umzüge kurz hintereinander haben Verwirrung gestiftet bei der aktuellen Rufnummer der „Mobilen Kulturbegleitung“, die jetzt in Räumlichkeiten der Freiwilligen Agentur in der Alten Weberei in Nordhorn sitzt. Die aktuelle Nummer lautet: 05921 8191262.