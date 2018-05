Empfehlung - Neue Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie

Nordhorn. Kinder und Jugendliche werden seit den 1990er-Jahren in der Euregio-Klinik in Nordhorn psychiatrisch behandelt. Bisher war die Tagesklinik in einem kleinen Haus am Hohenkörbener Weg untergebracht – und das platzt im Prinzip schon seit langer Zeit aus allen Nähten. Diese Situation soll sich nun verbessern. Die Euregio-Klinik errichtet auf dem Grundstück des in diesem Frühjahr abgerissenen „Gartenhauses“ am nördlichen Rand des Krankenhausgeländes einen Neubau, der im Sommer nächsten Jahres eröffnet werden soll.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/neue-tagesklinik-fuer-kinder-und-jugendpsychiatrie-237195.html