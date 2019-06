Neue Spielecke für Kinder in der St.-Marien-Kirche

Nordhorn Kleine Stühle und Tische, religiöse Bücher, Mal- und Spielzeug. „Die Kinder sollen sich dort wohlfühlen und durch ihr Dabeisein in das Gottesdienstgeschehen hineinwachsen“, beschreibt es Gemeindereferentin Bernadette Wenker. Sie hat das Projekt zusammen mit dem Gemeindeausschuss St. Marien auf den Weg gebracht. „Kinder lernen durch Miterleben und Nachahmung“, sagt Wenker. Das sei an diesem Ort gut möglich. Eltern haben die Möglichkeit, bei ihren Kindern zu sitzen oder einen Platz in der Nähe der Spielecke einzunehmen. Altersmäßig richtet sich das Angebot an die Kinder, die noch nicht mit der Erstkommunion-Vorbereitung begonnen haben. „Durch dieses Projekt wollen wir als Gemeinde Familien im Gottesdienst besonders willkommen heißen“, sagt Wenker. „Wir möchten auch räumlich zum Ausdruck bringen, dass alle Generationen den Gottesdienst mitfeiern dürfen und sollen.“