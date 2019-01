Alte Schätze für die Klosterbibliothek

Groß und schwer ruhen die Bände auf einem Glastisch in der Klosterbibliothek. Anke van Bentheim hat sie der Stiftung Kloster Frenswegen gespendet. Bei den in dunkles Leder gebundenen Büchern handelt es sich um eine zweibändige „Staatenbibel“ aus dem Jahr 1663. Seit Generationen gehörte sie ihrer Familie, „mein Vater hat noch daraus gelesen“, erinnert sich Anke van Bentheim. Ursprünglich sollen sie aus der Kirche in Hoogstede stammen. Auf welch verschlungenen Pfaden sie schließlich in Familienbesitz übergingen, darüber lässt sich nur noch spekulieren.

„Dabei handelt es sich um eine eigenständige Übersetzung aus den Ursprachen, die 1618 auf der berühmten Dordrechter Synode der reformierten Kirchen in den Niederlanden beschlossen wurde“, erläutert Dr. Hartmut Lenhard von der Klosterstiftung. Die Übersetzung sei von der politisch höchsten Instanz, den „Generalstaaten“, finanziert und autorisiert worden und habe schon bald in calvinistischen Familien einen wichtigen Platz eingenommen. „Täglich nach der Mahlzeit wurde daraus vorgelesen, in der Schule war sie vorgeschrieben“, weiß Dr. Lenhard zu berichten. „Auf die Entwicklung einer allgemeinen niederländischen Schriftsprache übte sie großen Einfluss aus.“