Empfehlung - Neue Pflegeausbildung vorerst nicht an Berufsschule

Nordhorn Damit hatten wohl auch die Mitglieder des Schulausschusses des Landkreis Grafschaft Bentheim nicht gerechnet: Heinrich Marheineke, Schulleiter und Oberstudiendirektor der Grafschafter Berufsbildenden Schulen (BBS) Gesundheit und Soziales in Nordhorn, hatte im vergangenen Jahr die Einrichtung der „Berufsfachschule Pflegefachfrau/Pflegefachmann“ beantragt. Nach einer ausgeglichenen Pro- und Contra-Diskussion, an der sich am Donnerstag im Kreishaus nicht nur Marheineke als Gastredner, die Fraktionen sowie Gunda Gülker-Alsmeier, Kreisrätin und Leiterin des Fachbereichs Familie und Bildung, beteiligten, zieht der Schulleiter seinen Antrag unvermittelt zurück. Vom Tisch ist das Thema damit aber nicht: Marheineke kündigt an, den Antrag zum Schuljahr 2021/22 erneut zu stellen. Damit räumt er den Beteiligten ein Jahr Zeit ein, die Auswirkungen der noch frischen Umstrukturierung der Pflegeausbildung zu analysieren. Bislang werden nicht alle Ausbildungskapazitäten genutzt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/neue-pflegeausbildung-vorerst-nicht-an-berufsschule-345103.html